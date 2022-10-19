В Чехии планируют продлить проверки на границе страны со Словакией

Правительство Чехии планирует продлить действующий до 28 октября включительно временный погранконтроль на наземных границах со Словакией, восстановленный 29 сентября из-за резкого увеличения числа нелегальных беженцев с Ближнего Востока. Со ссылкой на первого вице-премьера и министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана об этом сообщил сайт газеты Právo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Контроль на границе со Словакией, наверное, будет осуществляться и после 28 октября", - сказал Ракушан. Кабмин может продлить проверки на границе до 28 ноября включительно. По его словам, не исключено, что реализовывать их потребуется и далее, но для этого потребуется согласие Евросоюза. Поэтому чешская сторона уже начала готовить соответствующие документы для Еврокомиссии.

Восстановление погранконтроля стало, по словам главы МВД, эффективной мерой в борьбе с нелегальными беженцами, пытающимися проникнуть транзитом через чешскую территорию в страны Западной Европы. Между тем для урегулирования проблемы миграции необходимо комплексное решение на уровне ЕС и с участием государств вне сообщества.

Проверки на границе Чехии со Словакией проводятся на 27 наземных погранпереходах. Они осуществляются силами полиции, таможенников и военнослужащих. Введен также временный запрет на свободное пересечение чешско-словацкой границы в неустановленных для этого местах.

Решение Чехии восстановить погранконтроль подверг критике премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. По его словам, оно противоречит принципам Шенгенского соглашения. Между тем Австрия также с 29 сентября восстановила временные проверки на наземных границах со Словакией. На территорию Евросоюза нелегальные беженцы проникают из Турции и далее транзитом через страны Балканского полуострова, не входящие в сообщество.