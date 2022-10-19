В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован 19 октября.