Меган Маркл рассказала о покойной Елизавете II

Меган Маркл стала героиней обложки журнала Variety, а в интервью рассказала о том, какой для нее была Елизавета II. Слова герцогини Сассекской приводятся на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я чувствую себя счастливой [что знала Елизавету II]. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с моим мужем [принцем Гарри] и поддерживать его, особенно в то время. Так прекрасно наблюдать за наследием, которое его бабушка смогла оставить на стольких направлениях", - сказала Маркл.

Супруга принца Гарри назвала покойную королеву "самым ярким примером женского лидерства", добавив, что была счастлива провести с ней время.

Меган Маркл отметила, что смерть Елизаветы II стала "сложным периодом времени", но принц Гарри остается "всегда оптимистом". "Теперь она [королева] воссоединилась со своим мужем [принцем Филиппом]", - сказала герцогиня Сассекская.

Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал 8 сентября. Принц Гарри смог добраться туда через несколько часов после ее смерти.