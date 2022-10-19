В Норвегии два аэропорта прекратили работу

В Норвегии два аэропорта - в Бергене и Фёрде на западе страны - прекратили работу из-за неизвестных беспилотников, которые пролетели над взлетными полосами, сообщает телеканал NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я уверен, что мы имеем дело как минимум с одним дроном <...> У нас есть фото- и видеодоказательства инцидента", - рассказал полицейский Орьян Дьювик.

Согласно норвежскому законодательству, полеты беспилотников запрещены в радиусе пяти километров от аэропортов - в том числе гражданских. Берген и Фёрде находятся на расстоянии более 100 километров друг от друга.

В двух аэропортах сообщается о задержке значительного числа рейсов. Полиция отказалась обнародовать данные видео и фотографий беспилотников.