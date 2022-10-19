В странах ОАПЕК открыли 20 месторождений нефти и газа

Двадцать месторождений нефти и газа было открыто с начала текущего года на территории государств, входящих в Организацию арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом говорится в опубликованном в среду ежемесячном бюллетене организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Алжир занял первое по числу зарегистрированных с начала года месторождений нефти и газа", - отмечается в документе. В этой стране с января по сентябрь было открыто семь месторождений: четыре нефтяных и три - природного газа.

На втором месте Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На территории ОАЭ за тот же период открыты три нефтяных и два газовых месторождения. Далее следуют Саудовская Аравия, где открыто пять месторождений природного газа, Египет (по одному месторождению нефти и газа) и Сирия, зарегистрировавшая одно газовое месторождение.

ОАПЕК была образована в 1968 году. В настоящее время в этот нефтяной картель входят 11 арабских государств Северной Африки и зоны Персидского залива.