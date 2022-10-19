Китай усилит защиту интеллектуальной собственности

Китайские судебные органы усилят защиту прав интеллектуальной собственности, чтобы помочь стране достичь большей технологической и инновационной независимости. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на зампредседателя Верховного народного суда Хэ Жун, передает Day.Az.

"Будут введены надежные правила для защиты прав интеллектуальной собственности в таких сферах, как большие данные, искусственный интеллект и генная инженерия. Кроме того, будут ужесточены судебные меры против монополий и недобросовестной конкуренции", - заявила Хэ Жун на полях XX съезда Коммунистической партии Китая.

Зампредседателя Верховного народного суда КНР также отметила, что с 2013 года количество исков о нарушении прав интеллектуальной собственности в КНР, закрытых в первой инстанции, составило 2,74 млн. При этом все больше иностранных компаний предпочитают разрешать противоречия, связанные с правом интеллектуальной собственности, в китайских судах.

XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине 16 октября. На нем будет обновлен состав Центрального комитета (ЦК) КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, а также будут внесены поправки в партийный устав. Он завершится 22 октября, после чего пройдет первый пленум нового состава ЦК, в ходе которого состоятся выборы генерального секретаря, будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.