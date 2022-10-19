В России планируют ужесточить миграционный контроль

Российские власти внесут в законодательство изменения, которые ужесточат миграционный контроль, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду по итогам заседания Совбеза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - сказал он.

Патрушев добавил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений. "Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов", - добавил он.

По словам секретаря Совбеза, на встрече также обратили значительное внимание на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам. "Даны и другие поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России", - пояснил он.