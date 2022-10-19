Глава британского МВД ушла в отставку

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку в связи с несогласием с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в среду агентство PA, ссылаясь на заявление ведомства.

Сама глава британского МВД заявила, что подала в отставку по причине использования личной электронной почты в служебных целях.

"Сегодня в первой половине дня я отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге в рамках совместной работы по политическим решениям и с целью получения поддержки правительственной миграционной политики. Речь идет о техническом нарушении правил", - написала Браверман в своем письме к премьер-министру Соединенного Королевства Лиз Трасс. Она добавила, что, хотя большая часть информации из пересланного документа уже была доведена до сведения членов Палаты общин британского парламента, в сложившихся обстоятельствах "будет правильно уйти".