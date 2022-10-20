https://news.day.az/world/1504835.html Во Франции захотели вынести правительству вотум недоверия
Во Франции захотели вынести правительству вотум недоверия
Французская коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) и правая партия "Национальное объединение" намерены вынести на голосование вопрос о доверии правительству страны.
Как передает Day.Az, об этом глава фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано сообщила в эфире телеканала BFM.
Такое решение законодатели приняли после того, как премьер-министр Элизабет Борн заявила о решении принять бюджет на 2023 год без одобрения парламента.
"Мы хотим подчеркнуть, что выступаем против "метода 49.3". Мы не управляем страной из-за 49.3, поэтому Nupes планирует вынести вотум недоверия", - заявила Пано.
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