В Иране назвали координаторов массовых протестов

Иранские спецслужбы выявили координаторов массовых протестов, которые охватили страну после смерти Махсы Амини. По результатам расследования, участие в их организации принимало посольство Германии в Тегеране. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на агентство Fars.

По данным журналистов, сотрудники посольства встретились в Тегеране с дипломатами из других европейских стран, чтобы найти способы повлиять на уровень социальной напряженности внутри страны.

Как утверждает агентство, таким образом германское посольство "координировало зарубежные правительства и международные организации для усиления давления на внутреннюю обстановку в Исламской Республике".