https://news.day.az/world/1504840.html Министры обороны Турции и США обсудили актуальные вопросы
Министры обороны Турции и США обсудили актуальные вопросы
Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны США Ллойдом Остином, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Во время разговора министры обсудили двухсторонние и многосторонние отношения, вопросы безопасности, НАТО и региональные проблемы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре