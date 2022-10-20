Министры обороны Турции и США обсудили актуальные вопросы
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Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны США Ллойдом Остином, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Во время разговора министры обсудили двухсторонние и многосторонние отношения, вопросы безопасности, НАТО и региональные проблемы.