В Японии заявил о рекордном торговом дефиците

По итогам первого полугодия 2022 финансового года, который начался 1 апреля, торговый дефицит в Японии стал рекордным и достиг отметки 11 трлн иен, или около $73,37 млрд. Этот показатель стал самым большим начиная с 1979 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Объем импорта Японии вырос на 44,5% - до 60,58 триллиона иен (404,09 миллиарда долларов). В этот же период экспорт повысился лишь на 19,6% - до 49,58 триллиона иен (330,72 миллиарда долларов)", - говорится в материале.

Схожий негативный торговый дисбаланс фиксировался в стране по итогам второго полугодия 2013 финансового года. Однако тогда разница между импортом и экспортом была не столь значительной. Тогда дисбаланс составил 8,76 трлн иен, или $58,43 млрд по текущему курсу.

Подобная динамика в Японии в текущем финансовом году была обусловлена усилением энергетического кризиса и ростом цен на энергоносители. На ситуацию также повлияло снижение курса национальной валюты до минимальных значений за последние 32 года.