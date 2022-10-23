В детсадах Германии введут вегетарианское меню

В начальных школах и детсадах немецкого Фрайбурга из-за роста цен на продукты будет введено обязательное вегетарианское питание, сообщает администрация города, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Ранее в этих заведениях предлагалось два варианта: родители могли выбрать для своего ребенка меню с мясом и рыбой либо вегетарианский вариант.

"Вчера Муниципальный совет решил предложить только одно вегетарианское меню, начиная с учебного года 2023/2024. Предпосылкой для этого решения послужил рост цен на питание в связи с инфляцией", - сообщается на официальном портале администрации.

При этом отмечается, что сведение питания к единому варианту, наряду с другими мерами, позволит уменьшить расходы.