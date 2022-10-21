Индийский миллиардер купил самую дорогую виллу Дубая

Миллиардер Мукеш Амбани, которого считают самым богатым человеком в Индии, купил самую дорогую виллу в Дубае за 163 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, предприниматель приобрел особняк в районе Пальма Джумейра у семьи кувейтского магната Мохаммеда Альшая.

До этого Амбани уже покупал недвижимость в этом популярном курортном городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В начале 2022 года он стал владельцем дома стоимостью 80 млн долларов. На тот момент эта покупка недвижимости была самой дорогостоящей в мегаполисе. Спустя два месяца рекорд индийского миллиардера побил неизвестный, который приобрел на острове особняк за 82,4 млн долларов.

Обеспеченные иностранцы охотно покупают недвижимость в Дубае, поскольку это позволяет получить долгосрочную визу на десять лет. Также их привлекает анонимность покупки жилья в этой стране (информация о собственниках не находится в открытом доступе).