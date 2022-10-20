В Индонезии обрушился купол мечети

В столице Индонезии Джакарте в мечети исламского центра вспыхнул пожар. На кадрах из видео, снятого очевидцами, видно, как полыхает, а затем обваливается купол здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сама мечеть находилась на реставрации.

"Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени. Мы немедленно направили на место сотрудников", - прокомментировали пожар власти Северной Джакарты агентству ANTARA.

Причиной возгорания могли стать ремонтные работы на крыше храма. Во время реставрации крыши применялись искрообразующие инструменты.

"Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился", - отметили представители администрации.

На месте происшествия работают десятки сотрудников экстренных служб.