В Индонезии обрушился купол мечети - ВИДЕО
В столице Индонезии Джакарте в мечети исламского центра вспыхнул пожар. На кадрах из видео, снятого очевидцами, видно, как полыхает, а затем обваливается купол здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сама мечеть находилась на реставрации.
"Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени. Мы немедленно направили на место сотрудников", - прокомментировали пожар власти Северной Джакарты агентству ANTARA.
Причиной возгорания могли стать ремонтные работы на крыше храма. Во время реставрации крыши применялись искрообразующие инструменты.
"Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился", - отметили представители администрации.
На месте происшествия работают десятки сотрудников экстренных служб.
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