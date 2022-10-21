Свадебный торт Карла III и принцессы Дианы выставлен на аукцион 41 год спустя

Кусок фруктового торта со свадьбы Карла III и принцессы Дианы, которая состоялась в 1981 году, выставлен на аукцион. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Десерт был сохранен гостем свадьбы Найджелом Рикеттсом, умершим в начале этого года. Теперь кусок торта в фирменной коробке должен уйти с молотка на аукционе Dore and Rees Auctions в Великобритании. Предположительно, стартовая цена будет начинаться с $339, но торт может быть продан в разы дороже.

Для свадьбы Карла III и принцессы Дианы было изготовлено 23 официальных торта. Этот кусок скорее всего был взят из центрального фруктового торта, который состоял из 5 ярусов. В 2014 году кусочек такого же торта был продан за $1 375.

Компания Dore and Rees также намерена выставить на аукцион благодарственную записку, написанную Карлом III и разосланную королевским сотрудникам во время бракосочетания.