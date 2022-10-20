Белый дом не исключил введения временного запрета на экспорт топлива из США

Американская администрация допускает возможность введения временного запрета на экспорт топлива из США ввиду нынешней кризисной ситуации на мировом энергетическом рынке. Это подтвердила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассматриваются все варианты действий", - сказала официальный представитель президента США Джо Байдена, когда у нее поинтересовались, возможно ли введение упомянутого запрета. "В настоящее время в предварительном порядке мне объявить не о чем", - уточнила Жан-Пьер.

"Сегодня в центре нашего внимания находится гарантирование выполнения обещания президента продолжать добиваться снижения цен на бензин для американского народа", - заверила представитель Белого дома.

Рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей: средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина составляла $5,016. За летние месяцы властям удалось добиться серьезного снижения цен на бензин в стране за счет высвобождения запасов нефти из национального резерва. Цены упали более чем на 15%, опустившись ниже $4 за галлон.