Маск раскритиковал ФРС США

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал действия Федеральной резервной системы США (ФРС), назвав завышенными текущие учетные ставки. Об этом он заявил на презентации квартальных результатов компании Tesla, гендиректором которой является, передает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало", - сказал бизнесмен.

По его мнению, ФРС это поймет и снизит учетные ставки.

Также Маск высказался о текущем состоянии экономики в Северной Америке. Предприниматель назвал его "довольно хорошим" в отличие от Европы, которая столкнулась с проблемами из-за подорожания энергоносителей и Китаем, где есть сложности на рынке недвижимости.