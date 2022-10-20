В Перу некачественный алкоголь убил более 20 человек

По меньшей мере 21 человек умер в результате отравления некачественным алкоголем в перуанском городе Уануко за последнюю неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, все жертвы интоксикации были найдены на улицах, нескольких человек удалось спасти.

Ведется расследование. Власти проверили местный рынок в поисках источника отравления, взяв пробы нескольких продаваемых дешевых спиртных напитков.