https://news.day.az/world/1504878.html В Перу некачественный алкоголь убил более 20 человек - ВИДЕО
В Перу некачественный алкоголь убил более 20 человек - ВИДЕО
По меньшей мере 21 человек умер в результате отравления некачественным алкоголем в перуанском городе Уануко за последнюю неделю.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, все жертвы интоксикации были найдены на улицах, нескольких человек удалось спасти.
Ведется расследование. Власти проверили местный рынок в поисках источника отравления, взяв пробы нескольких продаваемых дешевых спиртных напитков.
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