В Ираке найдены необычные наскальные рисунки

В иракском городе Мосул археологи обнаружили необычные наскальные рисунки возрастом около 2 700 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они были найдены во время работ по восстановлению памятника архитектуры древних ворот Машки, известных как "Врата Бога", которые были разрушены бульдозером террористической группировкой "Исламское государство" в 2016 году.

Восемь мраморных рисунков изображают военные сцены времен правления ассирийских царей в древнем городе Ниневия.