Регулятор ФРГ предупредил о возможном дефиците газа зимой

Федеральное сетевое агентство Германии не исключило, что в стране может возникнуть дефицит газа "уже к концу февраля". Об этом сообщает портал Focus online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет "жестко придерживаться" мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию "не позднее начала 2023 года". Еще одним условием агентство назвало "достаточно умеренное" снижение импорта газа в ФРГ и возможное увеличение его экспорта в другие страны Евросоюза.

При ухудшении экспортно-импортной динамики и сокращении доступных запасов с текущих 97 до 51 гигаватт-часа, угроза дефицита газа возникнет "уже в конце февраля", отметил регулятор.