Британские банки сокращают кредитование

Британские банки заявили Минфину страны, что будут вынуждены сократить в ближайшее пятилетие объемы кредитования населения на £62 млрд (около $70 млрд) из-за новых правил регулятора, ограничивающих их возможности. Об этом в четверг сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, речь в их письме в адрес ведомства идет об указании Банка Англии финансовым институтам повысить размеры капитала для покрытия убытков в случае банкротства. Это касается в первую очередь банков, имеющих активы на сумму более £15 млрд (около $17 млрд) или более 40 тыс. счетов. Правила приняты из-за роста в последние несколько лет числа обанкротившихся учреждений в Соединенном Королевстве.

Руководители 13 банков, в том числе TSB, Metro Bank и Paragon, призвали внести изменения в требования, которые, по их словам, "увеличивают расходы и ограничивают возможности кредитования". "Подобные правила являются настоящим барьером для роста прежде всего средних банков и ставят нас в невыгодное положение в сравнении с финансовыми институтами Евросоюза и США", - констатируют банкиры.