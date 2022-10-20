Barry Callebaut восстановила работу шоколадной фабрики в Бельгии

Швейцарская компания Barry Callebaut восстановила производство шоколада на одной из крупнейших в мире кондитерских фабрик, расположенной в провинции Восточная Фландрия. Работа была остановлена после обнаружения сальмонеллы в продукции в июне 2022 года, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы выразить глубокую благодарность нашим клиентам за их понимание в этот трудный период, а также всем нашим сотрудникам, которые неустанно работали в течение нескольких недель, чтобы снова запустить фабрику", - говорится в заявлении генерального директора компании Питера Буна.

В июне 2022 года в продукции одной из фабрик в поселке Визе была обнаружена сальмонелла. Источником заражения стал некачественный лецитин, который используется при производстве шоколада в качестве эмульгатора. Производство было остановлено.

Barry Callebaut - ведущий мировой производитель шоколада и какао-продуктов, чей годовой объем продаж в 2020/21 финансовом году составил около 7,2 млрд швейцарских франков (€6,6 млрд, или $7,9 млрд). Доля компании на мировом рынке шоколада составляет 25%. Она имеет более 60 фабрик по всему миру.

Компания работает в России с конца 1990-х и реализует шоколад, шоколадные глазури и топпинги, начинки, украшения, какао-продукты и специальные жиры.