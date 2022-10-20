Решение Шольца в сфере энергетики привело Макрона в ярость

Президент Франции Эммануэль Макрон "разъярен" решением канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку энергетической сферы ФРГ. Об этом пишет газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию", - говорится в материале.

По данным издания, Макрон даже отменил запланированную встречу с германским коллегой, а "решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах".

"Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца", - рассказал дипломатический источник газеты, отмечая, что "они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости".