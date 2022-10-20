Курс японской валюты рекордно упал

Курс японской национальной валюты в ходе утренней сессии на бирже в Токио опустился до отметки 149,2 иены за доллар. Столь низкой отметки не фиксировали с августа 1990 года, свидетельствуют данные Tokyo Financial Exchange, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени, курс японской валюты к американской составил 149,26 иены за доллар. Главной причиной падения котировок стали различия между денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банком Японии.

Первый регулятор продолжает поднимать ключевую ставку ради борьбы с растущей инфляцией. Второй - держит ее на отрицательном уровне. На рост опасений трейдеров также продолжает оказывать влияние заявление президента США касательно дальнейшего роста американского доллара к другим валютам мира.

В то же время столь значительное падение курса иены может внести коррективы в денежно-кредитную Банка Японии. В частности, некоторые аналитики предполагают, что регулятор начнет активно скупать японскую валюту для изменения ее курса по отношению к доллару и другим ведущим мировым расчетным единицам.