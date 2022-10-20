Илон Маск хочет сделать Tesla дороже Apple

Выступая перед акционерами в рамках финансового отчета за третий квартал 2022 года, глава Tesla Илон Маск заявил, что по капитализации его компания может обогнать Apple. Об этом сообщает издание CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я вижу потенциальную возможность для того, чтобы Tesla стала дороже Apple и Saudi Aramco (крупнейшая нефтедобывающая компания в Саудовской Аравии, - прим. ред.) вместе взятых. Я не говорю, что это обязательно произойдет, или о том, что достичь этой цели будет легко", - передают журналисты слова миллиардера.

На данный момент рыночная стоимость Tesla равна примерно $695 млрд. При этом капитализация Apple и Saudi Aramco оценивается в $2,3 трлн и $2,1 трлн соответственно.

Из отчета Tesla за третий квартал также следует, что с июля по октябрь доход компании от продажи электромобилей составил $18,7 млрд, что на 55% больше, чем было годом ранее. Компания ожидает, что каждый год она сможет наращивать производство машин на 50%.