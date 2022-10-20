В Канаде отозвали более 1,5 млн флаконов шампуней

Министерство здравоохранения Канады отозвало более 1,5 млн емкостей со средствами по уходу за волосами. Как сообщил в среду телеканал CTV, среди товаров, в составе которых обнаружены провоцирующие онкологические процессы в организме вещества, оказалась продукция TIGI, Dove и Tresemm, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, речь идет о серии Bed Head от TIGI и сухих шампунях двух других производителей. "Немедленно прекратите использование отозванного продукта и утилизируйте его в соответствии с инструкцией на упаковке", - приводит телеканал выдержки из распоряжения Министерства здравоохранения Канады.

Согласно данным ведомства, отзыву подлежат 1 574 426 емкостей со средствами по уходу за волосами, проданных с января 2020 года по октябрь 2022 года в Канаде.