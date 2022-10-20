Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (центробанк) в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 83 пункта, до 7,1188 за доллар. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По статистике ведомства, это минимальное значение курса юаня к доллару с 1 июня 2020 года.

В 2020 году в условиях пандемии курс снижался несколько месяцев. 29 мая того же года регулятор довел его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за доллар. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар. С начала этого года курс юаня к доллару снизился уже на 11,6%.