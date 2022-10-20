Судостроительные компании Европы создают «общий» корвет

В ходе выставки Euronaval руководители европейских компаний из Италии, Франции, Испании и Греции подписали соглашение о создании консорциума, цель которого - максимальное взаимодействие и сотрудничество между европейскими судостроительными предприятиями в разработке нового корабля European Patrol Corvette, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что совместно разрабатывая новый корабль, компании стремятся обеспечить европейский суверенитет в сфере создания военных кораблей второго ранга.

Предполагается, что новый корвет будет интеллектуальным, инновационным, доступным и простым в обслуживании. Основанная на инновационных и прорывных технологиях программа должна внести значительный вклад в европейский суверенитет в военно-морской сфере за счет укрепления европейской промышленности, расширения сотрудничества, повышения эффективности и снижения дублирования расходов в сфере обороны, пишет ЦАМТО.