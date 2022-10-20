https://news.day.az/world/1505051.html Германия выделит 40 млрд евро «сломленному газовому гиганту»
Германия выделит 40 млрд евро «сломленному газовому гиганту»
Немецкие власти планируют дополнительно выделить 40 миллиардов евро на спасение энергоконцерна Uniper, узнал Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Второго пакета помощи, принятого в сентябре, оказалось недостаточно для "сломленного газового гиганта", отмечает издание. Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии около 12,3 миллиарда евро. Руководство Uniper обвинило в этом Россию, заявив, что подаст в суд на "Газпром".
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