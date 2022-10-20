Германия выделит 40 млрд евро «сломленному газовому гиганту»
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Немецкие власти планируют дополнительно выделить 40 миллиардов евро на спасение энергоконцерна Uniper, узнал Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Второго пакета помощи, принятого в сентябре, оказалось недостаточно для "сломленного газового гиганта", отмечает издание. Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии около 12,3 миллиарда евро. Руководство Uniper обвинило в этом Россию, заявив, что подаст в суд на "Газпром".