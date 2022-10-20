Европа резко нарастила импорт одного вида топлива

Нефтеперерабатывающие заводы Азии и Ближнего Востока резко нарастили поставки дизеля в Европу, так как регион столкнулся с дефицитом этого вида топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. В сентябре экспорт дизеля из Азии приблизился к трехлетнему рекорду, достигнув 306 тысяч баррелей в день.

Зависимость Европы от поставок дизеля из Азии и Ближнего Востока в ближайшее время сохранится, так как запасы на зиму в регионе скудны, считает ведущий аналитик Vortexa по рынкам Азии Серена Хуанг. В октябре компания ожидает дополнительный рост поставок в ЕС от ближневосточных НПЗ.

Европа столкнулась с нехваткой дизеля из-за массовых забастовок работников НПЗ с требованием повысить зарплату, которые привели к частичной остановке производства, а также подготовки к нефтяному эмбарго против России. В то же время топливо является дефицитным и в США, из-за чего спрос и цены на мировом рынке растут.

Страны вынуждены бороться за поставки дизеля - Европа закупает его у азиатских нефтепереработчиков с большой надбавкой по сравнению с ценами в Азии. Согласно данным PVM Oil Global, к 20 октября премия увеличилась до 60,5 доллара за тонну, при том что в 2021 году в среднем составляла всего 7,4 доллара за тонну.