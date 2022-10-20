Жители первой признавшей биткоин страны попросили перестать покупать его

Жители Сальвадора, страны, которая первой в мире признала биткоин в качестве платежного средства, попросили больше не покупать криптовалюту за государственный счет. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Центральноамериканского университета (UCA), на них обратило внимание РБК.

Три четверти населения (75,6 процента) до сих пор не использовали криптоактивы в этом году; 77,1 процента хотят, чтобы власти перестали покупать биткоины за государственные деньги, а более двух третей (65,5 процента) и вовсе считают, что биткоин-инициатива провалилась. На текущий момент Сальвадор владеет 2381 BTC.