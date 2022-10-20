В Европе нашли замену «парализованному» газовому проекту

Испания, Франция и Португалия приняли решение отказаться от "парализованного" проекта строительства газопровода Midcat, который мог увеличить поставки газа в Европу в несколько раз. Ему нашли замену - страны создадут "зеленый энергетический коридор". С таким заявлением выступил на саммите Евросоюза премьер-министр Испании Педро Санчес, как передает Day.Az об этом пишет El Pais.

Новый морской трубопровод договорились назвать BarMar. По нему будет транспортироваться зеленый водород. Трубопровод будет проложен между испанской Барселоной и французским Марселем.

Благодаря проекту энергетический рынок ЕС станет доступен для стран Пиренейского полуострова. В условиях энергетического кризиса страны также рассматривают возможность прокачки природного газа по BarMar. Более конкретные предложения лидеры стран обсудят 8 и 9 декабря в Аликанте, где состоится саммит Средиземноморской группы (MED-9).