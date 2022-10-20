https://news.day.az/world/1505146.html В Госдепе считают маловероятным восстановление ядерной сделки с Ираном в ближайшее время
В Госдепе считают маловероятным восстановление ядерной сделки с Ираном в ближайшее время
Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшее время не кажется вероятным. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Не секрет, что иранская ядерная сделка не кажется вероятной в ближайшее время", - сказал он.
При этом Прайс подчеркнул, что США по-прежнему не намерены допустить появления у Ирана ядерного оружия.
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