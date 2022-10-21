Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд

Конгресс США может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около $50 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По данным канала, после выборов в ноябре новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Украине", поэтому нынешняя американская администрация планирует выделить Киеву помощь до конца года.