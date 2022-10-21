https://news.day.az/world/1505157.html Парламент Венгрии рассмотрит вопрос о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Парламент Венгрии рассмотрит вопрос о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии 24 октября рассмотрит вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается в опубликованной в четверг повестке дня предстоящего заседания высшего законодательного органа страны.
Как отмечается, сначала венгерские депутаты рассмотрят законопроект о ратификации протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору, а потом такой же законопроект, касающийся Швеции.
Из всех стран НАТО пока лишь Венгрия и Турция не ратифицировали эти документы.
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