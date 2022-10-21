Парламент Венгрии рассмотрит вопрос о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии 24 октября рассмотрит вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается в опубликованной в четверг повестке дня предстоящего заседания высшего законодательного органа страны.

Как отмечается, сначала венгерские депутаты рассмотрят законопроект о ратификации протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору, а потом такой же законопроект, касающийся Швеции.

Из всех стран НАТО пока лишь Венгрия и Турция не ратифицировали эти документы.