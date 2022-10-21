Ученые придумали, как из борщевика сделать материал для аккумуляторов

Россия находится в шаге от технологического суверенитета в области сохранения энергии. В этом уверены создатели технологии, который может вызвать революцию в производстве аккумуляторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, если не вдаваться в подробности, то учёные предлагают делать батареи на основе сорняков, например, борщевика, потому что его много.

Николай Дрига не платит за электроэнергию. Наоборот, зарабатывает на ее продаже благодаря солнечным батареям, а излишки уходят в сеть. Причем энергетики покупают киловатт дороже, чем потом продают потребителям.

"Платят 5.62 руб. по состоянию на сентябрь, то есть дороже, чем я покупаю из сети, у меня сельский тариф -4.32 руб., 2.32 - ночь", - рассказал Николай.

По такому принципу работают 90 процентов домохозяйств с солнечными батареями. И только оставшиеся десять еще и аккумулируют электричество. Для этого нужны дорогие импортные системы, которые окупаются годами. Но сохранять энергию, особенно тем, кто живёт в сельской местности, очень важно.

"У меня на даче очень часто отключается электричество. Дизель-генератор тут же включается. Предположим, аккумуляторная батарея - 65 киловатт-часов, ёмкость останется 40 киловатт-часов, и вам хватит надолго", - отмечает Евгений Антипов, профессор Соколовского института науки и технологий, завкафедрой электрохимии химического факультета МГУ.