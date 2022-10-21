Уход Трасс обсуждает вся мировая пресса
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Лиз Трасс побить вряд ли кому удастся. Её вынужденный уход сейчас обсуждает вся мировая пресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так, немецкий Spiegel называет её правление периодом разрушительного для всей страны хаоса. Авторы указывают на многочисленные ошибки Трасс, которые ей удалось совершить за такое короткое время.

Испанская El Pais насмешливо пишет о том, что Трасс пришлось сдаться и что против неё сейчас настроены даже её ближайшие соратники. В неспособности держать свои же предвыборные обещания формально уже бывшего премьера обвиняет Politico.

В целом, все ведущие СМИ сошлись во мнении, что Трасс упала так же стремительно, как и ворвалась в резиденцию на Даунинг-стрит, но при этом ей удалось разрушить не только свою политическую карьеру, но и серьёзно подорвать позиции всей партии Консерваторов.