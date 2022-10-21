В Японии зафиксирована рекордная инфляция

Уровень инфляции в Японии в годовом выражении по итогам сентября ускорился до 3%. Это рекордный показатель с августа 1991 года, он опережает целевой показатель на 1%, сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на министерство общенациональных дел и коммуникаций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Базовые потребительские цены в Японии подскочили на 3,0% в сентябре, что стало самым резким приростом за 31 год. <....> Базовый общенациональный индекс потребительских цен без учета волатильных свежих продуктов питания остается выше целевого показателя Банка Японии в 2% шестой месяц подряд", - говорится в материале.

На рост темпов инфляции в азиатской стране повлияли несколько факторов. Среди основных - резкое ослабление курса иены к американскому доллару, а также увеличение цен на ряд импортных товаров и на энергоносители, что было обусловлено усилением глобального энергетического кризиса, объяснил главный экономист компании Daiwa Securities Co. Тору Суехиро.

"Рост цен расширяется, и эффект слабой иены проявляется в более широком спектре товаров, таких как товары длительного пользования. Потребители не могут перестать покупать продукты питания и другие предметы повседневного спроса, поэтому они сокращают свои расходы на такие услуги, как развлечения, что может нанести удар по сектору услуг", - пояснил он.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, с учетом повышения налогов ключевой показатель инфляции показал самый большой прирост с сентября 2014 года, заключается в статье.