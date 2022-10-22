Венгрия готовит космонавта к полету в космос

Первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш сообщил, что в Венгрии идет отбор кандидатур для второго в своей истории космонавта к полету в космос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас идет отбор кандидатов. Я буду присутствовать, когда будем именно готовить двух космонавтов, которые будут стартовать. Один, который полетит, и его дублер. Точнее, может быть, будем выбирать четырех кандидатов, один будет летать, а трое будут готовиться к следующим полетам", - рассказал Фаркаш.

Участник полета в космос в 1980 году, Фаркаш отметил, что Венгрия стремится наладить научную программу для своих космонавтов, а не отправлять космических туристов. Космонавт отметил, что пока не может говорить, с какой компанией заключен договор на полет в космос второго венгерского космонавта.

"Конечно, если будет договор о том, что "Роскосмос" будет снова с нами работать, я думаю, что мы будем только за", - высказал собственное мнение Фаркаш.