https://news.day.az/world/1505187.html На МКАД грузовик столкнулся с автокраном - ВИДЕО
На МКАД грузовик столкнулся с автокраном - ВИДЕО
Сотрудники столичных оперативных служб выясняют обстоятельства столкновения автокрана и грузового фургона, которое произошло в пятницу около 00:46 на 70 километре МКАД.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, судя по записи камеры, размещенной в Telegram-канале столичного Дептранса, автокран медленно ехал по крайней правой полосе с включенными аварийными сигналами. Сзади в него на большой скорости въехал фургон.
Из-за аварии были перекрыты три полосы из пяти. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются. На месте работают оперативные службы.
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