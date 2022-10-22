На МКАД грузовик столкнулся с автокраном

Сотрудники столичных оперативных служб выясняют обстоятельства столкновения автокрана и грузового фургона, которое произошло в пятницу около 00:46 на 70 километре МКАД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, судя по записи камеры, размещенной в Telegram-канале столичного Дептранса, автокран медленно ехал по крайней правой полосе с включенными аварийными сигналами. Сзади в него на большой скорости въехал фургон.

Из-за аварии были перекрыты три полосы из пяти. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются. На месте работают оперативные службы.