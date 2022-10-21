Вспышка вируса дыхательных путей среди детей в США

Детские больницы в США переполнены из-за вспышки вируса дыхательных путей - респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом 20 октября сообщило издание The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Случаи заболевания резко возросли особенно на северо-востоке и юге страны. Отмечается, что детская больница штата Коннектикут в Хартфорде последние несколько недель переполнена, "так как всё больше маленьких детей начали поступать с РСВ".

Известно, что в настоящее время медики ведут переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) об установке уличного шатра для приема дополнительных больных.

"У нас просто нет такого количества коек реанимации [для детей], как во взрослых отделениях, просто потому, что обычно они бывают не нужны", - отметил главный врач детского медицинского центра Коннектикута, доктор Хуан Саласар.

Он указал, что число случаев заболевания начало расти в геометрической прогрессии в начале сентября, чего, по его словам, ранее не наблюдалось.

Издание также отмечает, что число случаев РСВ увеличилось почти вдвое за последнюю неделю и в детской больнице Нью-Хейвена - с 57 до 106.

Кроме того, по сообщению газеты The Washington Post, ряд больниц переполнено и в округе Колумбия. По данным телеканала NBC, из-за увеличения случаев заболевания РСВ нагрузку в работе также испытывают больницы в Калифорнии, Иллинойсе, Массачусетсе, Северной Каролине и Род-Айленде.