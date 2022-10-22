Книга рекордов Гиннеса отметит первые криптовалютные рекорды в 2023 году

В 2023 году мировая Книга рекордов Гиннеса дополнится новым разделом - "Криптомания". Туда будут вносить человеческие достижения, связанные с появлением и оборотом цифровых денег, передает Day.Az со ссылкой на mignews.com.

Уже известно, что биткоин будет признан рекордсменом сразу по нескольким пунктам:

- первая децентрализованная валюта;

- самая ценная рыночная капитализация;

- первое использование цифровых денег в коммерческой деятельности (известная биткоин-пицца);

- первое официальное использование криптовалют как платежного средства (в Сальвадоре);

- создание первого невзаимозаменяемого токена;

- первая экономика ВТС на базе сервера Minecraft.

Также отмечены и другие криптовалюты. В 2023 году CryptoPunk назовут самым дорогим невзаимозаменяемым токеном: один из NFT продан за 800 ЕТН.