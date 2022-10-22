Книга рекордов Гиннеса отметит первые криптовалютные рекорды в 2023 году
В 2023 году мировая Книга рекордов Гиннеса дополнится новым разделом - "Криптомания". Туда будут вносить человеческие достижения, связанные с появлением и оборотом цифровых денег, передает Day.Az со ссылкой на mignews.com.
Уже известно, что биткоин будет признан рекордсменом сразу по нескольким пунктам:
- первая децентрализованная валюта;
- самая ценная рыночная капитализация;
- первое использование цифровых денег в коммерческой деятельности (известная биткоин-пицца);
- первое официальное использование криптовалют как платежного средства (в Сальвадоре);
- создание первого невзаимозаменяемого токена;
- первая экономика ВТС на базе сервера Minecraft.
Также отмечены и другие криптовалюты. В 2023 году CryptoPunk назовут самым дорогим невзаимозаменяемым токеном: один из NFT продан за 800 ЕТН.
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