Протестовавшего школьника застрелили в Иране

17-летний школьник был застрелен военными во время антиправительственных протестов во втором по величине городе Ирана Мешхеде, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

В свидетельстве о смерти Аболфазла Адинезаде указано, что он умер от нарушения работы печени и почек, вызванного огнестрельным ранением. По оценке врача, расстояние, с которого 8 октября был застрелен подросток, составило менее одного метра.

Напомним, что протесты распространились по Ирану после смерти Махсы Амини, задержанной полицией 16 сентября. Адвокаты семьи Амини отвергли выводы официального медицинского заключения, где говорится, что смерть 22-летней девушки не была результатом побоев, которым она подверглась во время содержания под стражей.

Власти никак не комментируют смерть школьника в Мешхеде. Отец Аболфазла в эмоциональной видеозаписи похорон мальчика, размещенной в социальных сетях, сказал: "Какое преступление он совершил, что вы выпустили в него 24 пули?"