Назван лучший кандидат в премьеры Британии

Бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул предположил, кто мог быть стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коул посчитал, что им может быть экс-глава кабмина Борис Джонсон. Однако это выдвижение может стать слишком рискованным из-за расследования парламента в отношении политика из-за вечеринок с его участием в разгар пандемии COVID-19.

"Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он все еще очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер все еще находится под следствием за ложь парламенту о приеме гостей на Даунинг-стрит 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов - выбрать его сейчас", - отметил экс-чиновник из Евросоюза.

Эксперт допустил, что кандидатами на пост премьера также могут стать экс-глава минфина Риши Сунак, лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава МВД Суэлла Браверман.