В России полицейские спасли шестилетнего мальчика

В Вологодской области сотрудники правоохранительных органов спасли шестилетнего мальчика, который стоял на подоконнике окна. Об этом сообщает "МВД-Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в доме на улице Воркутинская. В полицию позвонила местная жительница и рассказала, что на шестом этаже в открытом окне стоит малолетний ребенок.

"Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия, поднялись к квартире и начали разговаривать с мальчиком через дверь. Он рассказал, что закрыт дома один, выйти или связаться со взрослыми не может. Когда начало темнеть, ему стало страшно, поэтому он открыл окно", - уточнили в ведомстве.

Оперативники вместе с сотрудниками МЧС вскрыли дверь жилища и дождались вместе с мальчиком его мать. После чего провели с женщиной разъяснительную беседу.