Австрийцам дали «известные бабушкам и дедушкам» советы по экономии газа

Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесселер в интервью Kronen Zeitung дала гражданам "известные бабушкам и дедушкам" советы по экономии газа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Накрывать кастрюли крышкой, водить машину медленнее, это сэкономит бензин и дизель. Есть разные способы, в них нет ничего особенного, они давно известны нашим бабушкам и дедушкам", - заявила глава австрийского Минэнерго.

Гевесселер также порекомендовала не загораживать батареи в жилище мебелью, утеплить окна и снизить температуру отопительных приборов на два градуса. Министр подчеркнула, что сама следует этим советам в повседневной жизни.