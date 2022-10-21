https://news.day.az/world/1505302.html В Иране наказан мужчина, избивший женщину из-за хиджаба - ВИДЕО
В Иране наказан мужчина, избивший женщину из-за хиджаба - ВИДЕО
В столице Ирана был наказан мужчина, напавший на женщину под предлогом неправильного ношения хиджаба.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Сотрудник радикальных сил Басидж (иранское полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых "сил" в составе КСИР - ред.), отличающихся особой жесткостью при подавлении народных волнений, был наказан разгневанной толпой.
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