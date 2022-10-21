В Иране наказан мужчина, избивший женщину из-за хиджаба

В столице Ирана был наказан мужчина, напавший на женщину под предлогом неправильного ношения хиджаба.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Сотрудник радикальных сил Басидж (иранское полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых "сил" в составе КСИР - ред.), отличающихся особой жесткостью при подавлении народных волнений, был наказан разгневанной толпой.