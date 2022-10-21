https://news.day.az/world/1505303.html В сумке пассажира взорвался пауэрбанк - ВИДЕО
В сумке пассажира взорвался пауэрбанк - ВИДЕО
В спортивной сумке пассажира рейса Алма-Ата - Бишкек в аэропорту Казахстана взорвался внешний аккумулятор. Об этом сообщает портал Nur.Kz.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что при прохождении процедуры досмотра у одного из пассажиров начал воспламеняться пауэрбанк бренда hoco, который в этот момент находился в его сумке. Мужчина успел вовремя скинуть сумку. О пострадавших не сообщается.
В Комитете гражданской авиации Казахстана отметили, что по инструкции запасные батареи, включая блоки питания, должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре