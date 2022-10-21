В Иране базу сил Басидж забросали "коктейлями Молотова"
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В иранском городе Керманшах разгневанная молодежь напала на базу сил Басидж (иранское полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых "сил" в составе КСИР - ред.), отличающихся особой жесткостью при подавлении народных волнений. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в  Telegram канал Azad İran.

Они забросили базу "коктейлями Молотова".