https://news.day.az/world/1505306.html В Иране базу сил Басидж забросали "коктейлями Молотова" - ВИДЕО
В Иране базу сил Басидж забросали "коктейлями Молотова" - ВИДЕО
В иранском городе Керманшах разгневанная молодежь напала на базу сил Басидж (иранское полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых "сил" в составе КСИР - ред.), отличающихся особой жесткостью при подавлении народных волнений.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Telegram канал Azad İran.
Они забросили базу "коктейлями Молотова".
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